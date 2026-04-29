Feriado largo: Alto Paraná ofrece opciones turísticas para todos los gustos

Para una escapada durante este fin de semana largo, la zona Este del país ofrece una propuesta que combina comercio, naturaleza, aventura y descanso en plena Triple Frontera para el turismo interno. Ciudad del Este sigue siendo el principal destino para quienes buscan tecnología, perfumes, bebidas, ropa y una amplia variedad de productos a precios competitivos.

Sin embargo, la experiencia en la ciudad trasciende las compras, pues el crecimiento sostenido del sector hotelero, gastronómico y del entretenimiento fortalece su perfil turístico. Restaurantes de cocina internacional, bares temáticos y espacios nocturnos ofrecen alternativas que completan una agenda urbana cada vez más diversa.

Además, por su ubicación estratégica, los visitantes pueden desplazarse a las ciudades de la Triple Frontera, así como a los municipios vecinos.

Naturaleza

En Presidente Franco, las Cataratas del Monday se presentan como uno de los principales atractivos. Sus caídas de agua imponentes ofrecen un espectáculo ideal tanto para la contemplación como para la práctica de actividades como senderismo, rápel y tirolesa, con parques equipados para recibir visitantes.

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Otro punto emblemático es la Central Hidroeléctrica de Itaipú, ubicada en Hernandarias. Esta obra ofrece visitas guiadas que permiten conocer su funcionamiento y relevancia energética, convirtiéndose en una experiencia educativa y turística.

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A unos 70 kilómetros de la capital departamental, el Parque Nacional Ñacunday alberga los Saltos del Ñacunday, con cascadas de aproximadamente 40 metros de altura. Aunque el acceso requiere atravesar tramos de camino de tierra, el paisaje recompensa el esfuerzo con una de las vistas más impactantes de la región.

En Los Cedrales, el Salto Campos de María —también conocido como Salto Península— ofrece un entorno más sereno, ideal para quienes buscan desconectarse rodeados de naturalezaa.

La ventaja de la Triple Frontera

La ubicación estratégica en la Triple Frontera es otro de los grandes atractivos de Alto Paraná. Desde Ciudad del Este, los visitantes pueden cruzar fácilmente hacia Foz de Iguazú o Puerto Iguazú.

En el lado brasileño, destacan las reconocidas Cataratas del Iguazú, que comparte con Argentina, así como el Parque das Aves, que permite el contacto cercano con aves exóticas, y el AquaFoz, un moderno acuario interactivo ideal para toda la familia.