Fundación APAMAP habilita moderno espacio para personas con TEA en Alto Paraná

El nuevo pabellón, de 220 metros cuadrados, fue construido mediante el esfuerzo de la fundación, que impulsó diversas actividades benéficas para financiar la obra. Además, a través del apoyo de organizaciones aliadas, se logró equipar completamente el espacio.

La infraestructura incluye tres consultorios, dos salas terapéuticas -una de terapia ocupacional y otra de estimulación multisensorial-, además de sala de espera y sanitarios.

En estos espacios se ofrecen servicios en neurología, fonoaudiología, terapia ocupacional, terapia cognitivo-conductual, nutrición, psiquiatría, psicoterapia, psicodiagnóstico, entre otras especialidades. A diferencia de otros centros habilitados, la atención no tendrá límite de edad y abarcará más que la estimulación temprana.

El proyecto contó con el acompañamiento constante de la AsoteaPY, organización que impulsó la iniciativa desde el año 2022 y participó en los todos los detalles para adecuar el espacio a fin de responder a las necesidades específicas de personas con TEA.

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El presidente de APAMAP destacó que esta unidad se suma a otras áreas de atención de la fundación, que cuenta con más de 40 servicios enfocados inicialmente en la discapacidad física y cognitiva.

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Explicó que, solo en 2025, la institución recibió más de 1.200 nuevos pacientes y registró unas 35.500 consultas, cifras que evidencian un gran aumento de la demanda. Actualmente, cerca del 20% de los usuarios atendidos corresponden a diagnósticos dentro del espectro autista.

Por su parte, la coordinadora regional de AsoteaPY, Juliana Quintana Rausch, explicó que la iniciativa surgió ante la necesidad de contar con un espacio adecuado y especializado, considerando aspectos como el diseño, los colores y el tamaño de los consultorios, entre otras especificaciones. Resaltó que se trata del único centro de rehabilitación en Alto Paraná que reúne todas las especialidades necesarias para la atención integral de personas con TEA.

El nuevo espacio busca mejorar la calidad de vida de los usuarios y acompañar a sus familias. Los pacientes que llegan a esta fundación son de los distintos distritos de Alto Paraná, además de departamentos vecinos como Caaguazú, Itapúa y Canindeyú, donde el acceso a este tipo de servicios multidisciplinario es limitado.

Más sobre Apamap

La Fundación APAMAP, con más de 40 años de trayectoria, tiene su sede en el área habitacional Nº 8 de Ciudad del Este, donde brinda atención a personas con distintas discapacidades, consolidándose como un referente regional en rehabilitación e inclusión.