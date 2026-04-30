Meteorología prevé una jornada fresca a cálida y sin lluvias en Ciudad del Este

Para este jueves se prevé una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables que luego rotarán al noreste, y presencia de nieblas en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 °C de mínima y 27 °C de máxima.

Para mañana, viernes, se presentará con un ambiente más cálido, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del noreste. Además, no se descartan chaparrones durante la jornada. La mínima estimada es de 20 °C y la máxima alcanzaría los 30 °C.

En tanto, el sábado continuará el ambiente cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables que luego rotarán al sur. Se esperan lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas se mantendrán entre los 20 °C de mínima y 27 °C de máxima.