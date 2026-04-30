ABC en el Este
30 de abril de 2026 a la - 07:08

Meteorología prevé una jornada fresca a cálida y sin lluvias en Ciudad del Este

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
La Dirección de Meteorología anuncia que este jueves no se registrarían lluvias.

La Dirección de Meteorología informó sobre un cambio progresivo en las condiciones del tiempo para la ciudad de Ciudad del Este, con un aumento de la temperatura y la probabilidad de precipitaciones nuevamente desde mañana.

Por ABC Color

Para este jueves se prevé una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables que luego rotarán al noreste, y presencia de nieblas en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 °C de mínima y 27 °C de máxima.

Para mañana, viernes, se presentará con un ambiente más cálido, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del noreste. Además, no se descartan chaparrones durante la jornada. La mínima estimada es de 20 °C y la máxima alcanzaría los 30 °C.

En tanto, el sábado continuará el ambiente cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables que luego rotarán al sur. Se esperan lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas se mantendrán entre los 20 °C de mínima y 27 °C de máxima.