Meteorología anuncia un fin de semana con lluvias y tormentas

Para hoy, sábado, se espera una jornada cálida con cielo mayormente nublado. Los vientos serán variables, rotando posteriormente al sur. No se descartan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en distintos momentos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 °C de mínima y los 27 °C de máxima.

El domingo continuará la tendencia de inestabilidad, aunque con condiciones algo más frescas en las primeras horas. Se prevé cielo mayormente cubierto, vientos predominantes del sur y lluvias dispersas. La temperatura mínima descenderá a 16 °C, mientras que la máxima alcanzará los 25 °C.

Ya para el lunes, el ambiente se mantendrá entre fresco y cálido, con nubosidad persistente. Los vientos serán variables, cambiando luego al noreste. Se anuncian nuevamente lluvias dispersas con probabilidad de tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas se ubicarán entre los 19 °C y 25 °C.