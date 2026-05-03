Persistirá el clima inestable en Ciudad del Este

Para este domingo, se prevé un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos provenientes del sur. No se descartan lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C.

Mañana, lunes, se espera una jornada fresca a cálida, con predominio de cielo nublado y vientos variables que luego rotarían al noreste. Persistirían las lluvias dispersas y eventuales tormentas eléctricas. Las temperaturas estarán entre los 19 °C de mínima y 27 °C de máxima.

Para el martes, las condiciones mejorarían significativamente. El ambiente será cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. Las precipitaciones darían una tregua, mientras que la temperatura mostrará un ascenso, con valores que irán desde los 20 °C hasta los 30 °C.

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