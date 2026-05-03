ABC en el Este
03 de mayo de 2026 a la - 07:59

Persistirá el clima inestable en Ciudad del Este

Meteorología prevé otra jornada con lluvias dispersas.
Meteorología prevé otra jornada con lluvias dispersas.

La Dirección de Meteorología anuncia que Ciudad del Este experimentará climas variables durante los próximos días, con lluvias y tormentas eléctricas al inicio de la semana, seguidas de un progresivo aumento de la temperatura.

Por ABC Color

Para este domingo, se prevé un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos provenientes del sur. No se descartan lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C.

Mañana, lunes, se espera una jornada fresca a cálida, con predominio de cielo nublado y vientos variables que luego rotarían al noreste. Persistirían las lluvias dispersas y eventuales tormentas eléctricas. Las temperaturas estarán entre los 19 °C de mínima y 27 °C de máxima.

Para el martes, las condiciones mejorarían significativamente. El ambiente será cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. Las precipitaciones darían una tregua, mientras que la temperatura mostrará un ascenso, con valores que irán desde los 20 °C hasta los 30 °C.

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