ABC en el Este
04 de mayo de 2026 a la - 06:30

Semana arranca cálida y con aumento de temperatura en Ciudad del Este

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CIUDAD DEL ESTE. El inicio de la semana estará marcado por condiciones cálidas en la capital del Alto Paraná, con jornadas que irán de cielo nublado a parcialmente nublado y vientos predominantes del noreste.

Por ABC Color

Para este lunes 4 de mayo, se prevé un ambiente cálido, con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima que alcanzará los 27 °C.

El martes, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste, aunque con un leve ascenso de la temperatura, que oscilará entre 20 °C y 30 °C.

En tanto, para el miércoles se anuncia un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, con una mínima estimada de 21 °C, anticipando una tendencia al aumento de la temperatura en la región.