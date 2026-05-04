Semana arranca cálida y con aumento de temperatura en Ciudad del Este

Para este lunes 4 de mayo, se prevé un ambiente cálido, con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima que alcanzará los 27 °C.

El martes, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste, aunque con un leve ascenso de la temperatura, que oscilará entre 20 °C y 30 °C.

En tanto, para el miércoles se anuncia un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, con una mínima estimada de 21 °C, anticipando una tendencia al aumento de la temperatura en la región.