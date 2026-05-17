ABC en el Este
17 de mayo de 2026 a la - 07:51

Meteorología anuncia lluvias dispersas durante la mañana de este domingo

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Meteorología anuncia lluvias para esta mañana en el este del país.

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que Ciudad del Este tendrá un inicio de semana marcado por un ambiente fresco a frío, con predominio de vientos del sur y mejoras graduales en las condiciones del tiempo.

Por ABC Color

Para este domingo, se prevé una jornada fresca, con cielo mayormente nublado, vientos del sector sur y lluvias dispersas en las primeras horas, aunque las condiciones irían mejorando con el correr del día. La temperatura mínima estimada es de 15°C y la máxima alcanzaría los 21°C.

En tanto, el lunes continuará el ambiente frío a fresco, con cielo mayormente nublado y persistencia de los vientos del sur. Los valores térmicos oscilarán entre los 11°C de mínima y 18°C de máxima.

Ya para el martes, Meteorología anuncia un clima frío a fresco, con cielo parcialmente nublado y vientos del sur. La temperatura mínima descendería hasta los 8°C, mientras que la máxima llegaría a los 19°C.

Según el reporte actualizado a las 05:05 de este domingo, el descenso de temperaturas será más notorio durante las mañanas y noches.

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