ABC en el Este
20 de mayo de 2026 a la - 17:23

Capuchinos preparan para este sábado su tradicional bendición de vehículos en Ciudad del Este

Un sacerdote capuchino se acerca para bendecir un vehículo. Archivo ABC
Un sacerdote capuchino se acerca para bendecir un vehículo. Archivo ABC

CIUDAD DEL ESTE. La Orden de los Frailes Menores Capuchinos del Paraguay (OFM Cap), conocidos popularmente como Hermanos Franciscanos Capuchinos, realizará este sábado su tradicional bendición anual de vehículos, actividad que este año celebra una década de realización ininterrumpida en el Este del país.

Por ABC Color

La jornada religiosa se desarrollará de 08:00 a 19:00 en el patio de la iglesia conventual de las Santas Llagas de Cristo, ubicada en el kilómetro 8 Acaray, camino a la Costanera Ñande Renda.

Según informaron los organizadores, el principal objetivo del evento es agradecer a Dios por el don de la movilidad y pedir protección para conductores y pasajeros, por la intercesión de San Francisco de Asís y San Pío de Pietrelcina.

La ceremonia contará con la participación de los Hermanos Capuchinos y miembros de la comunidad local. Cada vehículo participante recibirá una calcomanía conmemorativa y una estampilla con los “10 Mandamientos del Manejo Responsable”.

Cada año, numerosos conductores participan de esta actividad religiosa para recibir la bendición de sus vehículos y encomendar sus viajes diarios.

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