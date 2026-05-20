Capuchinos preparan para este sábado su tradicional bendición de vehículos en Ciudad del Este

La jornada religiosa se desarrollará de 08:00 a 19:00 en el patio de la iglesia conventual de las Santas Llagas de Cristo, ubicada en el kilómetro 8 Acaray, camino a la Costanera Ñande Renda.

Según informaron los organizadores, el principal objetivo del evento es agradecer a Dios por el don de la movilidad y pedir protección para conductores y pasajeros, por la intercesión de San Francisco de Asís y San Pío de Pietrelcina.

La ceremonia contará con la participación de los Hermanos Capuchinos y miembros de la comunidad local. Cada vehículo participante recibirá una calcomanía conmemorativa y una estampilla con los “10 Mandamientos del Manejo Responsable”.

Cada año, numerosos conductores participan de esta actividad religiosa para recibir la bendición de sus vehículos y encomendar sus viajes diarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy