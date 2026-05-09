¡A rodar!: Hermanos Capuchinos celebran tradicional bendición de autos

Los Hermanos Franciscanos Capuchinos celebran este sábado 9 de mayo la tradicional bendición de vehículos en la parroquia San Leopoldo de Asunción, sobre calle El Trabajador 390 casi avenida Perón, Itá Enramadada.

Reciben todo tipo de medios de transporte, desde automóviles hasta bicicletas. Como dice el hermano Joemar Hohmann, “podés llevar hasta tu escoba”, en son de broma y en alusión a las “brujas” que pudieran acercarse hasta el templo.

La actividad se realiza en el marco de la novena de San Leopoldo, fraile capuchino croata, nacido un 12 de mayo de 1866 y canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1983.

“Con la bendición de Dios, respeto por las reglas y mucha prudencia, podremos llegar a buen destino”, indican los capuchinos en esta jornada de bendiciones.

¿Hasta qué hora los Hermanos Franciscanos Capuchinos bendicen los vehículos?

Como cada año, los hermanos franciscanos capuchinos reciben todo tipo de rodados, no solo automóviles de distintas marcas y años de origen.

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También suelen bendecir buses del transporte público y de empresas privadas de mediana y larga distancia, cuyos conductores se acercan hasta San Leopoldo para recibir el agua bendita por parte de los religiosos.

Los ciclistas también suelen llegar hasta la avenida Perón, a escasos metros del cruce con la avenida José Félix Bogado, donde se encuentra la parroquia. Las bendiciones se hacen frente a la Iglesia, en la vía pública.

Los religiosos estarán durante todo el día de hoy, hasta las 21:00 para recibir a los conductores, según informaron los franciscanos.

Capuchinos esperan celebración en familia

El hermano Cristian Núñez, uno de los capuchinos que protagoniza la bendición de las máquinas, indicó que aguardan no solo la presencia de los conductores con sus respectivos medios de transporte.

También esperan la llegada de las familias para festejar en comunidad a San Leopoldo Mandic, considerado el santo patrono de los Franciscanos Capuchinos en Paraguay.

Este evento se emprende tradicionalmente desde hace 26 años en el país. Los religiosos también entregan unas estampillas con algunas indicaciones para respetar siempre las reglas de tránsito, de modo a tener un viaje seguro durante todo el año.

Con este acto, los hermanos capuchinos cumplen uno de sus dos eventos de mayor tradición durante el año. El segundo es la bendición de las mascotas, que se organiza a nivel país, cada 4 de octubre, en honor a la festividad de San Francisco de Asís, considerado el santo patrono de los animales.