Ambiente frío y probabilidad de lluvias dispersas en el este del país

El ambiente frío a fresco predominó durante las primeras horas, registrándose temperaturas entre 13 y 21 °C. Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarían valores entre 20 y 22 °C.
Los vientos soplarán del sector sureste en las primeras horas y posteriormente se presentarán variables. Además, se espera un cielo mayormente nublado.
Clima en Paraguay: martes con frío intenso y mínimas de hasta 6 °C
En cuanto a las lluvias, no se descarta la ocurrencia de precipitaciones leves y dispersas.
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Para el lunes 25, los vientos se presentarán variables en las primeras horas y posteriormente rotarán al sector sur, condición que continuará durante el martes 26.
En ambos días se prevé un ambiente fresco durante las primeras horas y cálido por la tarde, con temperaturas mínimas entre 10 y 19 °C y máximas entre 20 y 29 °C. Asimismo, continuararán las condiciones favorables para precipitaciones dispersas.