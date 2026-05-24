ABC en el Este
24 de mayo de 2026 a la - 08:35

Ambiente frío y probabilidad de lluvias dispersas en el este del país

La jornada fría y nublada persitirá durant estos días.
La jornada fría y nublada persitirá durant estos días.Tereza fretes alonso

Una jornada gris, fría y con lluvias marca este domingo en Ciudad del Este y alrededores. La inestabilidad persistirá en los próximos días.

Por ABC Color

El ambiente frío a fresco predominó durante las primeras horas, registrándose temperaturas entre 13 y 21 °C. Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarían valores entre 20 y 22 °C.

Los vientos soplarán del sector sureste en las primeras horas y posteriormente se presentarán variables. Además, se espera un cielo mayormente nublado.

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En cuanto a las lluvias, no se descarta la ocurrencia de precipitaciones leves y dispersas.

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Para el lunes 25, los vientos se presentarán variables en las primeras horas y posteriormente rotarán al sector sur, condición que continuará durante el martes 26.

En ambos días se prevé un ambiente fresco durante las primeras horas y cálido por la tarde, con temperaturas mínimas entre 10 y 19 °C y máximas entre 20 y 29 °C. Asimismo, continuararán las condiciones favorables para precipitaciones dispersas.