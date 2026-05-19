Clima en Paraguay: martes con frío intenso y mínimas de hasta 6°C

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados y vientos del sur, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio de Paraguay.

Se espera que el clima se mantenga estable, con condiciones similares, durante lo que queda de la semana.

El frío continúa intensificándose en Paraguay. Asunción registraba hoy una temperatura de 9 grados centígrados antes del amanecer y las máximas este martes serían de 19 grados en la capital y en Ciudad del Este, 18 en Encarnación y hasta 20 en el Chaco, con mínimas que en algunas zonas del país llegarían a 6 grados.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.