ABC en el Este
27 de mayo de 2026 a la - 13:51

Can antidrogas detecta 715 kilos de marihuana en el doble fondo de un camión

El camión incautado cuando pretendía cruzar la frontera con marihuana prensada.
El camión incautado cuando pretendía cruzar la frontera con marihuana prensada.

BRASIL. Fiscalizadores de la Receita Federal de Foz de Iguazú, apostados en la cabecera del Puente Internacional de la Amistad, incautaron un camión de mediano porte cargado con 715,2 kilos de marihuana. El conductor huyó hacia Ciudad del Este al percatarse que el can detector de droga reaccionó al ser alzado en la carrocería.

Por ABC Color

Según datos, el camión cruzó el Puente de la Amistad desde Ciudad del Este a las 5:30 aproximadamente de este miércoles y fue retenido para un control de rutina por parte de agentes de la Receita Federal, con apoyo de un can antidrogas. Durante la verificación, el animal alertó sobre la posible presencia de droga, por lo que realizaron una inspección más minuciosa.

Los fiscalizadores procedieron a abrir el piso de la carrocería donde encontraron varias tabletas de marihuana en el doble fondo. En ese momento, el conductor, quien sería de nacionalidad paraguaya, abandonó el vehículo y corrió nuevamente hacia territorio paraguayo, sin que pudiera ser detenido.

Buscarán identificar al conductor

El camión y la carga de droga fueron entregados posteriormente a agentes de la Policía Federal del Brasil, que iniciaron las investigaciones.

Las autoridades adelantaron que solicitarán información a la Policía Nacional del Paraguay a través del Comando Tripartito, con el objetivo de identificar al conductor.

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