Can antidrogas detecta 715 kilos de marihuana en el doble fondo de un camión

Según datos, el camión cruzó el Puente de la Amistad desde Ciudad del Este a las 5:30 aproximadamente de este miércoles y fue retenido para un control de rutina por parte de agentes de la Receita Federal, con apoyo de un can antidrogas. Durante la verificación, el animal alertó sobre la posible presencia de droga, por lo que realizaron una inspección más minuciosa.
Los fiscalizadores procedieron a abrir el piso de la carrocería donde encontraron varias tabletas de marihuana en el doble fondo. En ese momento, el conductor, quien sería de nacionalidad paraguaya, abandonó el vehículo y corrió nuevamente hacia territorio paraguayo, sin que pudiera ser detenido.
Buscarán identificar al conductor
El camión y la carga de droga fueron entregados posteriormente a agentes de la Policía Federal del Brasil, que iniciaron las investigaciones.
Las autoridades adelantaron que solicitarán información a la Policía Nacional del Paraguay a través del Comando Tripartito, con el objetivo de identificar al conductor.
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