Can antidrogas detecta 715 kilos de marihuana en el doble fondo de un camión

BRASIL. Fiscalizadores de la Receita Federal de Foz de Iguazú, apostados en la cabecera del Puente Internacional de la Amistad, incautaron un camión de mediano porte cargado con 715,2 kilos de marihuana. El conductor huyó hacia Ciudad del Este al percatarse que el can detector de droga reaccionó al ser alzado en la carrocería.