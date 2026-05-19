Nacionales
19 de mayo de 2026 a la - 22:44

Destruyen casi ocho toneladas de marihuana y campamentos narcos en Amambay

Agentes de la Senad y de la FTC realizaron el procedimiento en la colonia Potrero Sur.
Agentes de la Senad y de la FTC realizan un procedimiento en la colonia Potrero Sur, incautando mercancía vinculada al narcotráfico.

Agentes de la Senad de Pedro Juan Caballero y la Fuerza de Tarea Conjunta, realizaron una incursión en la colonia Potrero Sur, situada a unos 15 km de esta capital departamental. La operación que no arrojó detenidos, permitió el decomiso y la posterior eliminación de casi 8 toneladas de marihuana, según informaron desde la entidad antidrogas.

Por Eder Rivas

Un operativo antidrogas se llevó a cabo en la colonia Potrero Sur del departamento de Amambay. Durante el allanamiento, se procedió al decomiso y posterior destrucción de 7.040 kilos de marihuana picada, distribuidos en 220 bolsas y 900 kilos de marihuana prensada que se encontraban en 30 bolsas, según informaron los intervinientes.

El procedimiento fue efectuado por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Pedro Juan Caballero y la Fuerza de Tarea Conjunta.

Las evidencias fueron incineradas en el lugar por disposición fiscal.
Las evidencias fueron incineradas en el lugar por disposición fiscal.

Destrucción de campamentos y otras evidencias

Desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), informaron que además de la droga, se procedió al desmantelamiento de siete campamentos precarios y la incautación y posterior destrucción cinco gatos hidráulicos, nueve zarandas rústicas y tres prensas de hierro. Agregaron que no hubo detenidos durante la operación.

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La intervención fue encabezada por el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales.