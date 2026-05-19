Destruyen casi ocho toneladas de marihuana y campamentos narcos en Amambay

Un operativo antidrogas se llevó a cabo en la colonia Potrero Sur del departamento de Amambay. Durante el allanamiento, se procedió al decomiso y posterior destrucción de 7.040 kilos de marihuana picada, distribuidos en 220 bolsas y 900 kilos de marihuana prensada que se encontraban en 30 bolsas, según informaron los intervinientes.
El procedimiento fue efectuado por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Pedro Juan Caballero y la Fuerza de Tarea Conjunta.
Destrucción de campamentos y otras evidencias
Desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), informaron que además de la droga, se procedió al desmantelamiento de siete campamentos precarios y la incautación y posterior destrucción cinco gatos hidráulicos, nueve zarandas rústicas y tres prensas de hierro. Agregaron que no hubo detenidos durante la operación.
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La intervención fue encabezada por el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales.