Destruyen casi ocho toneladas de marihuana y campamentos narcos en Amambay

Agentes de la Senad de Pedro Juan Caballero y la Fuerza de Tarea Conjunta, realizaron una incursión en la colonia Potrero Sur, situada a unos 15 km de esta capital departamental. La operación que no arrojó detenidos, permitió el decomiso y la posterior eliminación de casi 8 toneladas de marihuana, según informaron desde la entidad antidrogas.