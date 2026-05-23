Video: Senad desarticula base de producción de marihuana en Maracaná

Mediante una intervención de agentes de la Senad de Saltos del Guairá, en coordinación con el fiscal Juan Benegas, la cartera antidrogas ejecutó un allanamiento en un inmueble rural utilizado como centro de acopio y procesamiento de marihuana en Maracaná, departamento de Canindeyú.

Según la institución, durante el procedimiento fueron destruidos e incinerados 1.460 kilogramos de marihuana picada distribuidos en “bolsas plastilleras y sobre zarandas”, además de 70 kilogramos de semillas y tres kilogramos de marihuana prensada.

Asimismo, fueron erradicadas cuatro hectáreas de cultivos de marihuana en etapa de crecimiento, cuya producción potencial equivaldría a 12 toneladas de droga aproximadamente.

En el lugar también fueron destruidos un campamento precario, zarandas rústicas, fumigadoras y otros elementos utilizados para el procesamiento de la droga, resalta la secretaría.

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Evidencias incautadas y pérdidas

En lo que refiere a evidencias incautadas, los uniformados encontraron una escopeta calibre 36, un rifle calibre 22, una motocicleta Kenton y un automóvil Toyota Axio. Ambos vehículos estaban sin matrículas.

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Finalmente, la Senad apunta que según estimaciones realizadas sobre el volumen total de droga sacada de circulación y considerando el valor de la marihuana en el mercado brasileño, el procedimiento habría generado un perjuicio económico cercano a los 2 millones de dólares americanos para la estructura criminal encargada de la base clandestina.

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