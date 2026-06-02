Persistirán las mañanas y tardes agradables en Ciudad del Este

Para este martes se prevé una jornada fría a cálida, con cielo parcialmente nublado, vientos del sureste y presencia de nieblas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura mínima fue de 12°C y la máxima alcanzaría los 23°C.

Las condiciones climáticas se mantendrán estables durante los próximos días. Para el miércoles se anuncia un ambiente fresco a cálido, cielo escasamente nublado y vientos variables que luego rotarán al noreste. Las temperaturas oscilarán entre 14°C y 23°C.

En tanto, el jueves continuará el tiempo estable, con cielo escasamente nublado y vientos variables, luego del noreste. La mínima prevista es de 12°C y la máxima llegará a los 24°C.

De acuerdo con Meteorología, no se esperan lluvias para los próximos días, por lo que predominarán las jornadas con buen tiempo, amaneceres frescos y tardes agradables en Ciudad del Este y gran parte del Alto Paraná.

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