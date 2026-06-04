ABC en el Este
04 de junio de 2026 a la - 06:55

Meteorología anuncia una jornada fría a cálida y sin lluvias en Ciudad del Este

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La Dirección de Meteorología prevé otra jornada fría a cálida en el Este del país.

CIUDAD DEL ESTE. La capital del Alto Paraná experimentará condiciones climáticas estables durante los próximos días, con temperaturas frescas en las primeras horas de la jornada y un ambiente cálido durante las tardes.

Por ABC Color

Para este jueves, se prevé un cielo escasamente nublado, con vientos variables que posteriormente rotarán al noreste. La temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C, ofreciendo un clima agradable para las actividades al aire libre.

Las condiciones se mantendrán similares el viernes cuando se espera un ambiente fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del noreste. Los valores térmicos oscilarán entre 14°C de mínima y 24°C de máxima.

En tanto, el sábado continuará la estabilidad atmosférica en la región. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, vientos del noreste y temperaturas que nuevamente se ubicarán entre 14°C y 24°C.