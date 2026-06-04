Meteorología anuncia una jornada fría a cálida y sin lluvias en Ciudad del Este

Para este jueves, se prevé un cielo escasamente nublado, con vientos variables que posteriormente rotarán al noreste. La temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C, ofreciendo un clima agradable para las actividades al aire libre.

Las condiciones se mantendrán similares el viernes cuando se espera un ambiente fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del noreste. Los valores térmicos oscilarán entre 14°C de mínima y 24°C de máxima.

En tanto, el sábado continuará la estabilidad atmosférica en la región. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, vientos del noreste y temperaturas que nuevamente se ubicarán entre 14°C y 24°C.