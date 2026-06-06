¿Cómo estará el clima en el Este este fin de semana?

El amanecer de este sábado se caracteriza por un ambiente fresco, además de la formación de neblinas. En horas de la tarde se espera un ambiente cálido e incluso caluroso, con temperaturas máximas que variarían entre 25 y 27 °C. Los vientos serán predominantes del sector norte.

Meteorología anuncia una jornada fría a cálida y sin lluvias en Ciudad del Este

Para mañana, domingo, se prevé nuevamente un amanecer fresco y una tarde cálida, con vientos del noreste que luego variarían de dirección. También se espera un aumento de la cobertura nubosa, aunque con baja probabilidad de lluvias dispersas.

El lunes, los vientos serían predominantes del sector sur, con probabilidad de lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. El ambiente se presentaría fresco, con temperaturas mínimas que oscilarían entre 12 y 16 °C, y máximas entre 17 y 20 °C en gran parte del territorio nacional.

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