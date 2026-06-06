ABC en el Este
06 de junio de 2026 a la - 07:32

¿Cómo estará el clima en el Este este fin de semana?

CDE-2025-CLIMA-NUBLADO-SOLEADO De Tereza fretes alonso <terezafretes@gmail.com> Destinatario interior <interior@abc.com.py>, foto <foto@abc.com.py> Fecha 16-03-2025 07:55 15-03-2025
CDE-2025-CLIMA-NUBLADO-SOLEADO De Tereza fretes alonso <terezafretes@gmail.com> Destinatario interior <interior@abc.com.py>, foto <foto@abc.com.py> Fecha 16-03-2025 07:55 15-03-2025Tereza fretes alonso

Un fin de semana de ambiente fresco a cálido y con escasas probabilidades de lluvia se pronostica para la zona este del país. Tanto hoy como mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado.

Por ABC Color

El amanecer de este sábado se caracteriza por un ambiente fresco, además de la formación de neblinas. En horas de la tarde se espera un ambiente cálido e incluso caluroso, con temperaturas máximas que variarían entre 25 y 27 °C. Los vientos serán predominantes del sector norte.

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Para mañana, domingo, se prevé nuevamente un amanecer fresco y una tarde cálida, con vientos del noreste que luego variarían de dirección. También se espera un aumento de la cobertura nubosa, aunque con baja probabilidad de lluvias dispersas.

El lunes, los vientos serían predominantes del sector sur, con probabilidad de lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. El ambiente se presentaría fresco, con temperaturas mínimas que oscilarían entre 12 y 16 °C, y máximas entre 17 y 20 °C en gran parte del territorio nacional.

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