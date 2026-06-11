Comerciante fue condenado a prisión por abuso de una niña de 7 años

La sentencia contra Víctor Mereles Arzamendia se dio a conocer durante un juicio oral llevado a cabo en el Poder Judicial de Ciudad del Este. El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Margarita Martínez e integrado por sus pares Gloria Vera y Diego Duarte, emitió la sanción penal correspondiente.

La fiscala Julia González Medina, quien representó al Ministerio Público, logró acreditar la existencia del hecho y la responsabilidad penal del acusado mediante la producción de pruebas documentales, testimoniales y periciales.

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De acuerdo con los antecedentes, las agresiones sexuales se produjeron en un inquilinato ubicado en la capital del Alto Paraná, desde que la víctima tenía 7 años de edad hasta los 8 años. El hombre aprovechaba los momentos en que la madre de la niña se ausentaba para cometer los actos bajo amenazas.

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Sin embargo, la pequeña confesó lo ocurrido a su hermana de 15 años, quien lo puso en conocimiento de la familia para radicar la denuncia ante las autoridades correspondientes el 25 de febrero de 2025.

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En el marco de la investigación del hecho, la Fiscalía reunió diversos elementos, entre ellos la evaluación psicológica, el informe forense y la entrevista en Cámara Gesell, realizada como anticipo jurisdiccional de prueba. Los resultados sirvieron de base para la acusación fiscal que derivó en la condena de 12 años de pena privativa de libertad para el octogenario.