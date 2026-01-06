Revelan cuáles son los hechos punibles que más afectan a niños en Paraguay

En el marco del día de Reyes Magos, el Observatorio del Ministerio Público reveló este martes datos estadísticos que muestran cuáles son los hechos punibles que más frecuentemente afectan a menores de edad en Paraguay, según datos de denuncias ingresadas a Fiscalía entre enero y diciembre de 2025.
Según los datos presentados hoy, el delito de incumplimiento de deber alimentario es el más frecuente, con 7.201 denuncias realizadas en todo el país el año pasado.
En segundo lugar se ubica el abuso sexual en niños, del que se registraron 3.398 denuncias en 2025, con víctimas en promedio entre 10 y 13 años de edad. En el 90 por ciento de los casos, los agresores son del entorno familiar, indica la Fiscalía.
Lea más: Trasladan a la cárcel a tres hombres imputados por abuso sexual en niños
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Otros delitos más denunciados que afectan a niños, niñas o adolescentes son la violación del deber de cuidado o educación, con 2.702 denuncias o hechos relacionados a pornografía infantil, de los cuales más del 95 por ciento de las 2.463 denuncias registradas por la Fiscalía el año pasado se originaron en Asunción.
La lista sigue con los delitos de maltrato de niños bajo tutela (1.622 denuncias), violación de la patria potestad (430 denuncias) y abuso por medios tecnológicos, en los que niños son objeto de agresiones en internet (11 denuncias).