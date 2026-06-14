ABC en el Este
14 de junio de 2026 a la - 07:06

Anuncian lluvias y tormentas para este domingo

Meteorología prevé lluvias para este domingo en Ciudad del Este.
Meteorología prevé lluvias para este domingo en Ciudad del Este.Tereza fretes alonso

La jornada de este domingo se presenta con un ambiente fresco y cielo mayormente nublado en Ciudad del Este. Según el pronóstico meteorológico, se esperan lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas durante el día, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia las últimas horas.

Por ABC Color

La temperatura oscilará entre una mínima de 13°C y una máxima de 19°C. Los vientos serán variables al inicio de la jornada y posteriormente rotarán al sector sur.

Para el lunes, el tiempo se mantendrá entre frío y fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos predominantes del sur. Las temperaturas estarán entre los 11°C y 18°C.

En tanto, el martes se prevé una mejora más marcada de las condiciones atmosféricas. El cielo permanecerá escasamente nublado, con vientos del sureste y temperaturas que irán desde los 9°C de mínima hasta los 20°C de máxima.