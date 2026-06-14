Anuncian lluvias y tormentas para este domingo

La temperatura oscilará entre una mínima de 13°C y una máxima de 19°C. Los vientos serán variables al inicio de la jornada y posteriormente rotarán al sector sur.

Para el lunes, el tiempo se mantendrá entre frío y fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos predominantes del sur. Las temperaturas estarán entre los 11°C y 18°C.

En tanto, el martes se prevé una mejora más marcada de las condiciones atmosféricas. El cielo permanecerá escasamente nublado, con vientos del sureste y temperaturas que irán desde los 9°C de mínima hasta los 20°C de máxima.