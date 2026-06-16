Banda vinculada a otros golpes similares estaría detrás del asalto a entidades bancarias en Santa Rita

La representante del Ministerio Público explicó que ya se tienen personas identificadas en el marco de la investigación. Adelantó que son paraguayos y brasileños, que suman un largo historial de asaltos a bancos y transportadoras de valores.

González dijo que se trataría de la misma gavilla responsable dos ataques ocurridos en e distrito de Naranjal, Coronel Bogado y otros asaltos de gran envergadura.

Prácticamente vaciaron dos bóvedas

En cuanto al dinero sustraído durante el ataque en Santa Rita, la fiscala detalló que en la bóveda del Banco Familiar se encontraron entre escombros solo G. 1 millón.

En el Banco GNB, los investigadores recogieron cuatro bolsas con dinero, cuyo monto aún está siendo contabilizado.

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Asimismo, una vecina de la zona entregó a los intervinientes una bolsa que contenía aproximadamente 2.500 dólares y billetes de distintas denominaciones.

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Respecto al Banco Ueno, se informó que no contaba con bóveda operativa, ya que su sistema de atención es online y no maneja grandes sumas de dinero en efectivo. En tanto, en la casa de cambios Santa Rita instalaron explosivos que no llegaron a detonar.

Atribuyen varios violentos asaltos a misma banda

Las investigaciones apuntan a que la estructura criminal ya habría participado en múltiples asaltos de gran escala en el país, de los cuales dos fueron perpetrados contra entidades financieras en Naranjal, como así también en el departamento de Itapúa.

El experto en explosivo que integra el grupo sería Kaio César Bonotto Cavalcante (34), alias “Bocón”, señalado como presunto integrante del Primer Comando Capital (PCC). El mismo figura entre los fugitivos más buscados de su país.