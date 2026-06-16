Comandante de la Policía llega a Santa Rita para coordinar acciones tras ataque a bancos

Según explicó, su presencia en la zona es para apoyar las tareas policiales tanto en el ámbito preventivo como investigativo.

Silguero adelantó que mantendrá reuniones con jefes policiales para analizar las estrategias de seguridad implementadas en la región, además de coordinar los trabajos investigativos del caso.

Respecto a las versiones que apuntan a la participación de dos exagentes policiales, el comandante sostuvo que hasta el momento no existen identidades confirmadas, ya que cualquier hipótesis debe estar respaldada por evidencias técnicas y elementos de convicción suficientes antes de ser presentada formalmente.

Alerta por plan de asalto

El comandante confirmó además que la Policía Nacional manejaba informaciones de inteligencia sobre un posible ataque a camiones transportadores de caudales en la zona.

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“Hace unos 22 días recibimos información sobre la posibilidad de algún hecho contra caudales en Alto Paraná. Se tomaron medidas preventivas, pero no existían elementos concretos que permitieran determinar cuál sería el objetivo”, explicó.

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El comandante dijo que la gran cantidad de entidades financieras en Alto Paraná dificulta la cobertura permanente de cada local.

En cuanto a la magnitud del despliegue de la banda de asaltabancos, sostuvo que se trata de una organización con gran capacidad logística y planificación.

“Estamos hablando de un grupo criminal numeroso, con recursos y financiamiento. Lo más importante ahora es identificar a los responsables y reunir todas las evidencias necesarias para ponerlas a disposición del Ministerio Público”, afirmó.