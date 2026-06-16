Megaataque en Santa Rita: más de 20 asaltantes golpean tres bancos y una casa de cambios con explosivos

El blanco de los ataques fueron los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank, ubicados sobre la Ruta PY07. De acuerdo con el informe policial de la Comisaría 18ª de Santa Rita, los atacantes se movilizaban en varios vehículos, portaban armas largas y utilizaron explosivos.

Según datos, los delincuentes sorprendieron a cuatro agentes policiales de la Comisaría 18ª que se encontraban realizando cobertura de seguridad en la zona a bordo de la patrullera.

Los uniformados fueron rodeados por los asaltantes, quienes lograron reducir a tres suboficial y desarmar a los policías.

Los otros tres efectivos lograron descender de la patrullera y buscar cobertura al costado de la ruta, desde donde efectuaron disparos contra los atacantes.

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Posteriormente, los delincuentes detonaron explosivos en los locales del Banco Familiar y del Banco GNB, causando importantes daños materiales. También ingresaron al interior del Banco Ueno Bank, donde redujeron a dos funcionarias y a un guardia de seguridad, a quien le sustrajeron su arma de fuego. Los investigadores están verificando si llevaron dinero o otros objetos de valor.

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Los asaltantes igualmente irrumpieron en la Casa de Cambios Santa Rita, donde posteriormente fue encontrado un artefacto explosivo que no llegó a detonar. De acuerdo con los responsables del establecimiento, tampoco se registró la sustracción de bienes.