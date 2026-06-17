¿Conoce a alguien durmiendo en la calle? Este es el número para pedir asistencia en Ciudad del Este

La iniciativa busca proteger a este sector de la población durante el periodo de frío intenso, en un espacio seguro donde puedan acceder a servicios básicos.

En el albergue, ubicado en la Escuela de Oficios municipal, los beneficiarios reciben alimentación, abrigo, camas para el descanso y acceso a instalaciones para la higiene personal, además de acompañamiento por parte de funcionarios municipales encargados de la asistencia social.

Las autoridades informaron que la asistencia también contempla soluciones permanentes para quienes deseen acceder al traslado voluntario al Hogar Cristo Rey, ubicado en el departamento de Caaguazú.

En dicho centro, los residentes cuentan con alojamiento estable, atención médica y alimentación diaria. Asimismo, participan en actividades relacionadas con el cuidado de huertas, animales y el desarrollo de sus habilidades.

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La Municipalidad solicitó además la colaboración de la ciudadanía para reportar casos de adultos mayores expuestos al frío, a fin de facilitar una rápida intervención de los equipos sociales. Para obtener más información o coordinar ayudas, se encuentra habilitado el número telefónico (0986) 937 891.