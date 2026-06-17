ABC en el Este
17 de junio de 2026 a la - 10:23

¿Conoce a alguien durmiendo en la calle? Este es el número para pedir asistencia en Ciudad del Este

Diez personas consumiendo comida en un comedor, vistiendo ropa abrigada en ambiente tenue y de comunidad.
Los beneficiarios del albergue reciben alimentación, abrigo y asistencia integral durante las jornadas de bajas temperaturas.Gentileza

Ante el descenso de las temperaturas de los últimos días, la Municipalidad de Ciudad del Este reactivó un albergue temporal para resguardar a adultos mayores en situación de vulnerabilidad y a personas que no cuentan con un lugar adecuado para pasar la noche. Se habilitó un número para reportar los casos.

Por ABC Color

La iniciativa busca proteger a este sector de la población durante el periodo de frío intenso, en un espacio seguro donde puedan acceder a servicios básicos.

En el albergue, ubicado en la Escuela de Oficios municipal, los beneficiarios reciben alimentación, abrigo, camas para el descanso y acceso a instalaciones para la higiene personal, además de acompañamiento por parte de funcionarios municipales encargados de la asistencia social.

Las autoridades informaron que la asistencia también contempla soluciones permanentes para quienes deseen acceder al traslado voluntario al Hogar Cristo Rey, ubicado en el departamento de Caaguazú.

Espacio interior con diez colchones sobre palets de madera, cubiertos con mantas de distintos colores.
El albergue dispone de varios lugares para las personas en situación de calle.

En dicho centro, los residentes cuentan con alojamiento estable, atención médica y alimentación diaria. Asimismo, participan en actividades relacionadas con el cuidado de huertas, animales y el desarrollo de sus habilidades.

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La Municipalidad solicitó además la colaboración de la ciudadanía para reportar casos de adultos mayores expuestos al frío, a fin de facilitar una rápida intervención de los equipos sociales. Para obtener más información o coordinar ayudas, se encuentra habilitado el número telefónico (0986) 937 891.