Frío en Asunción: albergue de la SEN ya recibió a personas en situación de calle

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) volvió a habilitar su albergue transitorio en la Costanera Sur de Asunción para resguardar a personas en situación de calle ante las bajas temperaturas que afectan al país.

Durante la madrugada de este martes, el refugio recibió a sus primeros ocupantes. Según informó la coordinadora del albergue, Leticia Barboza, seis hombres ya pasaron la noche en el lugar, mientras equipos de la institución continúan recorriendo distintos puntos de la capital para asistir a personas expuestas al frío.

“Esta es nuestra primera noche oficialmente habilitada. Estamos recibiendo muchos reportes a través de WhatsApp y también mediante el sistema 911”, explicó.

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Asistencia en calle para quienes rechazan el traslado

Barboza indicó que la SEN cuenta con un móvil destinado a responder denuncias y pedidos de asistencia. Los equipos acuden a los sitios reportados para ofrecer traslado al refugio o brindar ayuda básica en caso de que las personas decidan permanecer en la vía pública.

De acuerdo con la coordinadora, ya se realizaron varias intervenciones durante las primeras horas de funcionamiento del albergue.

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“Hay personas que prefieren quedarse en su lugar. En esos casos les asistimos con mantas y colchones para que puedan afrontar las bajas temperaturas”, señaló.

La activación del refugio depende de las condiciones climáticas y del monitoreo constante de los pronósticos meteorológicos.

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Se habilita cuando la temperatura baja a 10 grados

La SEN explicó que el protocolo de funcionamiento se activa cuando la temperatura desciende a los 10 grados centígrados o menos.

No obstante, si el frío persiste durante el día, el albergue permanece abierto de manera continua para garantizar la protección de los ocupantes.

“Cuando las bajas temperaturas se mantienen, el servicio funciona las 24 horas”, precisó Barboza.

La capacidad actual del espacio oscila entre 50 y 60 personas, según la disponibilidad de camas y sectores habilitados.

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Sectores diferenciados y espacio para madres con niños

El refugio cuenta con áreas separadas para hombres y mujeres. Además, dispone de una carpa especial destinada a madres con hijos pequeños, buscando ofrecer condiciones más adecuadas para los grupos vulnerables.

La coordinadora destacó que el objetivo es brindar no solo resguardo contra el frío, sino también alimentación y asistencia básica a quienes llegan al lugar.

Las personas alojadas reciben desayuno, almuerzo y cena, además de bebidas calientes para enfrentar las bajas temperaturas.

Albergue admite mascotas de personas en situación de calle

Una de las particularidades del albergue es la habilitación de un espacio pet friendly para quienes viven en la calle acompañados de sus animales.

Barboza aclaró que el sector está destinado exclusivamente a las mascotas de las personas que ingresan al refugio y no para animales abandonados.

“Muchas de estas personas tienen como compañía a sus mascotas. Por eso contamos con una carpa especial para que puedan ingresar con ellas”, explicó.

Asimismo, señaló que, en caso de ser necesario, se coordina asistencia médica con el Ministerio de Salud Pública y se realizan derivaciones a centros asistenciales cercanos.