Habilitan albergue de la SEN en Costanera de Asunción ante posible regreso del frío

Derlis Méndez, coordinador del albergue, explicó hoy a ABC Color que el albergue está “habilitado, pero todavía no está activo”, ya que solo entra en funcionamiento cuando la temperatura mínima baja a menos de diez grados centígrados.

Según datos publicados hoy por la Dirección de Meteorología e Hidrología, la temperatura mínima en Asunción hoy es de precisamente 10 grados. Los índices serían muy levemente más altos mañana, domingo, y el lunes, con mínimas de 15 y 12 grados, respectivamente.

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Sin embargo, no se descarta que las temperaturas bajen a menos de diez grados durante la semana. “Esta semana posiblemente vamos a tener albergados”, dijo Méndez.

Capacidad para 60 personas

El albergue transitorio de la SEN en la Costanera Sur tiene capacidad para refugiar a hasta 60 personas en bloques para hombres y mujeres. A las personas albergadas se les ofrecen aseo, desayuno, almuerzo y cena.

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Méndez comentó que el albergue cuenta también con un televisor para que las personas albergadas y los funcionarios vean los partidos del Mundial de fútbol.

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Además, se habilitará también un espacio para el resguardo de animales, teniendo en cuenta que algunas personas en situación de calle llegan al albergue acompañados de sus mascotas.

Piden a la ciudadanía dar aviso

Los ciudadanos que sepan de personas en situación de calle que puedan requerir asistencia pueden comunicarse con la SEN a la línea de teléfono (0986) 111 001 o informar al sistema 911 de la Policía Nacional.

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Al recibir esos avisos, funcionarios de la SEN acuden para ofrecer a las personas en situación de calle traslado al albergue o, en caso de que estas se rehúsen a ser trasladadas, entregarles mantas o colchones.