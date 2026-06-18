Meteorología anuncia una jornada fría a cálida en el este del país

Para hoy, jueves, se prevé una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 23°C. Los vientos soplarán de forma moderada del noreste y se esperan neblinas durante las primeras horas de la mañana, fenómeno que podría reducir temporalmente la visibilidad en algunos sectores.

Las condiciones del tiempo cambiarían a partir del viernes 19, cuando se espera un ambiente fresco, con cielo mayormente nublado y el ingreso de lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos serán variables al inicio de la jornada y luego rotarán al sector sur. Las temperaturas oscilarán entre 13°C y 18°C.

Para el sábado, el pronóstico indica la persistencia de un ambiente fresco, con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas. Los vientos predominarán del sur, aunque posteriormente variarían de dirección. La temperatura mínima estimada es de 12°C y la máxima alcanzaría los 16°C.