Samaniego aprovecha informe de Peña para exponer falencias en salud, seguridad y gestión

La presentación del informe de gestión del presidente de la República, Santiago Peña, ante la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana dejó al descubierto las diferencias internas dentro del partido.

La senadora disidente Lilian Samaniego utilizó su intervención para marcar distancia de algunos de los principales ejes del discurso presidencial y advertir sobre problemas que, según afirmó, siguen sin resolverse pese a los anuncios del Gobierno.

Aunque destacó algunas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y recordó que el sector que representa acompañó proyectos presupuestarios y préstamos solicitados por el Gobierno, la legisladora planteó una serie de reclamos relacionados con salud pública, seguridad y producción.

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“Los hospitales no funcionan sin médicos ni medicamentos”

Uno de los cuestionamientos más directos estuvo dirigido al sistema sanitario.

Samaniego reconoció el impulso dado por el Gobierno a la construcción de hospitales de referencia, pero sostuvo que la infraestructura por sí sola no resuelve las necesidades de la población.

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“Reconocemos que usted impulsó la urgencia y la prioridad de construir hospitales de referencia, pero siguen faltando médicos y medicamentos”, expresó ante dirigentes colorados y autoridades nacionales.

Como ejemplo, mencionó la situación de Fuerte Olimpo, donde, según relató, el hospital local no cuenta con anestesista, lo que impide la realización de cirugías.

La senadora sostuvo que este tipo de carencias reflejan una realidad persistente en el interior del país, donde los pacientes continúan enfrentando largas distancias y esperas para acceder a atención especializada.

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Reclamo por familias que no llegan a fin de mes

Durante su intervención, la legisladora también hizo referencia a las dificultades económicas que enfrentan numerosos hogares paraguayos.

Aludiendo al anuncio presidencial sobre el aumento del salario mínimo del 5%, manifestó su deseo de que los beneficios lleguen efectivamente a las familias que enfrentan problemas para cubrir el costo de vida.

“Ojalá que ese 5% permita que cada familia paraguaya tenga una canasta familiar acorde a sus ingresos mensuales”, señaló.

La observación surge en un contexto en el que diversos sectores cuestionan que los indicadores macroeconómicos exhibidos por el Gobierno no siempre se traducen en mejoras concretas para los trabajadores y sectores más vulnerables.

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Productores reclaman mayor respaldo estatal

Otro de los puntos abordados por Samaniego fue la situación de los productores.

La legisladora afirmó que, durante sus recorridos por distintos departamentos, percibe un creciente malestar de trabajadores del campo que consideran insuficiente el acompañamiento estatal.

“Los productores no sienten que el Estado acompañe su sacrificio”, sostuvo.

Según indicó, existe una demanda permanente para que el Gobierno facilite condiciones que permitan aumentar las exportaciones, mejorar la competitividad y generar mayores ingresos para las familias vinculadas a la producción.

Seguridad y falta de diálogo dentro del Partido Colorado

La senadora también alertó sobre la preocupación ciudadana en materia de seguridad.

Afirmó que los paraguayos reclaman condiciones que les permitan trabajar, emprender y producir sin temor a la delincuencia.

“La seguridad es otra demanda de la ciudadanía. Seguridad para trabajar, para producir y para emprender sin miedo”, enfatizó.

Además, aprovechó el acto partidario para reclamar un mayor debate interno dentro de la ANR. En línea con otros dirigentes colorados que han cuestionado la concentración de decisiones en el oficialismo partidario, defendió la necesidad de fortalecer los espacios de discusión y diálogo entre los distintos movimientos.