Colombia suma segunda victoria para Sudamérica, imponiéndose a Uzbekistán

Colombia tuvo a un rival que optó ya de entrada por una formación muy defensiva, por lo que otorgó la iniciativa a los cafeteros en el partido contra la debutante en mundiales, Uzbekistán, que finalmente cayó por 3-1.

Los colombianos lideran el Grupo K del Mundial 2026, tras la paridad entre Portugal y Congo, y se convirtió recién en la segunda selección sudamericana que consiguió la victoria, al igual que Argentina. Brasil igualó en su debut, así como Uruguay, mientras Paraguay y Ecuador perdieron.

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Los asiáticos mantuvieron el 0-0 durante casi todo el primer tiempo, hasta que llegó el gol del defensa Daniel Muñoz a los 40′. En la complementaria, Uzbekistán insertó cambios para tentar la remontada y consiguió la paridad tras un rebote que otorgó el portero Vargas, aprovechado por el delantero Abbosbek Fayzullaev a los 60′.

Cinco minutos después, Luis Díaz (65′) recibió el pase desbordando por la izquierda luego de una recuperación de balón en el mediocampo. El jugador del Bayern Munich disparó colocado al palo izquierdo del uzbeko, que rozó con la mano pero no fue suficiente para evitar el ingreso del balón en su portería.

Cannavaro metió mas cambios para atacar e intentar la segunda paridad, llevando situaciones al área cafetera, sin embargo, tras una guapeada de Cucho Hernández y centro preciso, Jaminton Campaz dio el broche de oro al encuentro, con gol de cabeza poniendo el 3-1 definitivo del cotejo a favor de Colombia, cuando el cotejo se iba, en el minuto 9 del tiempo de recuperación.

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Los próximos enfrentamientos por esta serie serán el jueves 23, donde Portugal enfrentará a Uzbekistán (14:00) y Colombia a Congo (11:00).

Síntesis

Uzbekistán 1 - Colombia 3

Estadio: Ciudad de México (Azteca),

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra); Asistentes: Gary Beswick y Adam Nunn (Inglaterra). VAR: Iván Bebek (Croacia).

Alineaciones

Uzbekistan: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov (77′ Jakhongir Urozov), Sherzod Nasrullaev (46’ Farrukh Sayfiev), Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmall Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov (46’ Dostonbek Khamdamov) y Abbosbek Fayzullaev (77′ Azizbek Amónov); Eldor Shomurodóv (90+3’Igor Sergeev). D.T.: Fabio Cannavaro.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Juan Lucumí, Gustavo Puerta (80′ Richard Ríos), Johan Mojica, Davinson Sánchez; James Rodríguez (72′ Jaminton Campaz), Jhon Arias (90+3′ Kevin Castano) y Jefferson Lerma; Luis Díaz (90+3’ Andrés Gómez) y Luis Suárez (80′ Juan Camilo Hernández). D.T.: Néstor Gabriel Lorenzo.

Goles: 60’ Abbosbek Fayzullaev (U); 40’ Daniel Muñoz, 65′ Luis Díaz, 90+9 Campaz (C).

Amonestados: 34’ Abdukodir Khusanov (U); 7’ Johan Mojica (C).