Anuncian lluvias y descenso de temperatura para el fin de semana

Para este viernes, se espera una jornada fresca, con cielo mayormente nublado, vientos variables que posteriormente rotarán al sector sur, además de lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13°C y una máxima de 18°C.

El pronóstico para el sábado indica condiciones de tiempo frío a fresco, con cielo mayormente nublado y vientos del sur que luego se presentarán variables. También se prevén lluvias dispersas durante la jornada. La temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C.

En tanto, para el domingo, se anticipa un ambiente frío a fresco, con cielo parcialmente nublado, manteniéndose las temperaturas bajas características de la temporada invernal.