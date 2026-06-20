La victoria de Paraguay desata una fiesta albirroja en Ciudad del Este

En Ciudad del Este, el principal punto de festejo es la Rotonda Oasis, donde los hinchas albirrojos se van llegando con banderas, cánticos y caravanas de vehículos para celebrar la importante victoria de la selección nacional.

El único gol del encuentro fue obra de Matías Galarza, en un partido en el que la albirroja resistió gran parte del segundo tiempo con diez jugadores.

Con esta victoria, los dirigidos por Gustavo Alfaro alcanzaron a Australia en la tabla de posiciones. Precisamente, el conjunto oceánico será el próximo rival de la Albirroja el jueves, en un duelo clave por la clasificación.