Ciudad del Este seguirá con ambiente frío y posibles escarchas

Para este miércoles, se anuncia un ambiente frío a fresco, con cielo despejado, vientos del sector sureste que posteriormente serán variables y probabilidad de escarchas durante las primeras horas del día. La temperatura mínima prevista es de 3°C, mientras que la máxima alcanzaría los 14°C.

El jueves persistirán las condiciones frescas, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. Los valores térmicos oscilarán entre 4°C de mínima y 16°C de máxima.

En tanto, para el viernes, el pronóstico indica un ambiente frío a fresco, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sureste que luego serán variables. Se esperan temperaturas entre 5°C y 18°C.