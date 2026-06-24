ABC en el Este
24 de junio de 2026 a la - 06:50

Ciudad del Este seguirá con ambiente frío y posibles escarchas

Un grupo de personas cubiertas de ropa de inverno transita sobre el paso peatonal del Puente de la Amistad, ante el clima frío encima del río Paraná.
Meteorología anuncia que persistirán los días fríos en el Este del país.Fredy Rafael Flores

La Dirección de Meteorología prevé jornadas marcadas por el frío en Ciudad del Este durante los próximos días, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 3°C y 5°C y máximas que no superarán los 18°C.

Por ABC Color

Para este miércoles, se anuncia un ambiente frío a fresco, con cielo despejado, vientos del sector sureste que posteriormente serán variables y probabilidad de escarchas durante las primeras horas del día. La temperatura mínima prevista es de 3°C, mientras que la máxima alcanzaría los 14°C.

El jueves persistirán las condiciones frescas, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. Los valores térmicos oscilarán entre 4°C de mínima y 16°C de máxima.

En tanto, para el viernes, el pronóstico indica un ambiente frío a fresco, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sureste que luego serán variables. Se esperan temperaturas entre 5°C y 18°C.