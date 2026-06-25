Continuará el ambiente frío y se esperan lluvias para el fin de semana

Para la jornada de hoy, jueves, se prevé un ambiente frío a fresco, con cielo escasamente nublado, vientos variables y probabilidad de escarchas durante las primeras horas del día. La temperatura mínima alcanzará los 3°C, mientras que la máxima llegará a los 17°C.

Mañana, viernes, persistirán las condiciones estables. Se espera un día frío a fresco, con cielo parcialmente nublado y vientos variables que luego rotarán al noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C de mínima y los 19°C de máxima.

Para el sábado se anuncia un cambio en las condiciones meteorológicas. El ambiente será fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste.

Además, aumentará la probabilidad de precipitaciones, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas estarán entre los 12°C y 21°C.

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