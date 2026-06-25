ABC en el Este
25 de junio de 2026 a la - 07:25

Continuará el ambiente frío y se esperan lluvias para el fin de semana

Meteorología anuncia otra jornada muy fría en el este del país.
Meteorología anuncia otra jornada muy fría en el este del país.

El clima se mantendrá frío durante los próximos días en la capital del Alto Paraná, con temperaturas bajas en las primeras horas de la mañana y un gradual aumento de los valores máximos hacia el fin de semana, según el pronóstico actualizado este jueves.

Por ABC Color

Para la jornada de hoy, jueves, se prevé un ambiente frío a fresco, con cielo escasamente nublado, vientos variables y probabilidad de escarchas durante las primeras horas del día. La temperatura mínima alcanzará los 3°C, mientras que la máxima llegará a los 17°C.

Mañana, viernes, persistirán las condiciones estables. Se espera un día frío a fresco, con cielo parcialmente nublado y vientos variables que luego rotarán al noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C de mínima y los 19°C de máxima.

Para el sábado se anuncia un cambio en las condiciones meteorológicas. El ambiente será fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste.

Además, aumentará la probabilidad de precipitaciones, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas estarán entre los 12°C y 21°C.

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