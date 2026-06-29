Miles de hinchas festejan en Ciudad del Este la histórica clasificación de Paraguay

Apenas finalizó la tanda de penales, cientos de vehículos comenzaron a recorrer las principales avenidas de la ciudad entre bocinazos, banderas, cánticos y música. Rápidamente, miles de aficionados se sumaron al festejo en la emblemática rotonda Oasis, convertida una vez más en el principal punto de celebración.
Vestidos con la camiseta albirroja y portando banderas paraguayas, familias enteras, jóvenes y niños celebran la clasificación que llegó tras un partido cargado de intensidad, en el que la albirroja mostró mucha garra para imponerse a Alemania desde los doce pasos.