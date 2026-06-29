ABC en el Este
29 de junio de 2026 a la - 22:27

Miles de hinchas festejan en Ciudad del Este la histórica clasificación de Paraguay

La clasificación de la selección paraguaya a los octavos de final de la Copa del Mundo desató una verdadera fiesta en Ciudad del Este, donde miles de hinchas copan la rotonda Oasis, en el microcentro, para celebrar el histórico triunfo de la Albirroja sobre Alemania en la definición por penales.

Por ABC Color

Apenas finalizó la tanda de penales, cientos de vehículos comenzaron a recorrer las principales avenidas de la ciudad entre bocinazos, banderas, cánticos y música. Rápidamente, miles de aficionados se sumaron al festejo en la emblemática rotonda Oasis, convertida una vez más en el principal punto de celebración.

Vestidos con la camiseta albirroja y portando banderas paraguayas, familias enteras, jóvenes y niños celebran la clasificación que llegó tras un partido cargado de intensidad, en el que la albirroja mostró mucha garra para imponerse a Alemania desde los doce pasos.