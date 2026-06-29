ABC en el Este
29 de junio de 2026 a la - 06:48

Semana se inicia con ambiente fresco, cielo nublado y pronóstico de lluvias con tormentas

Meteorología anuncia más lluvias para la zona este del país.
Meteorología anuncia más lluvias para la zona este del país.

La semana comienza con condiciones de tiempo inestable en Ciudad del Este, donde se prevén lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas durante los próximos tres días, acompañadas de un ambiente fresco y cielo mayormente nublado.

Por ABC Color

Para este lunes , el pronóstico indica una jornada fresca, con vientos predominantes del sur. La temperatura oscilará entre los 15°C de mínima y los 19°C de máxima, bajo un cielo mayormente nublado y con probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas ocasionales.

El martes, el ambiente se presentará de fresco a cálido, con temperaturas entre 14°C y 21°C. Se mantendrá el cielo mayormente nublado, con vientos variables y persistirá la probabilidad de precipitaciones dispersas acompañadas de tormentas eléctricas.

En tanto, el miércoles continuará el tiempo inestable. Se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 21°C, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste que luego rotarán al sur, además de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.