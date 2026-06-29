Semana se inicia con ambiente fresco, cielo nublado y pronóstico de lluvias con tormentas

Para este lunes , el pronóstico indica una jornada fresca, con vientos predominantes del sur. La temperatura oscilará entre los 15°C de mínima y los 19°C de máxima, bajo un cielo mayormente nublado y con probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas ocasionales.

El martes, el ambiente se presentará de fresco a cálido, con temperaturas entre 14°C y 21°C. Se mantendrá el cielo mayormente nublado, con vientos variables y persistirá la probabilidad de precipitaciones dispersas acompañadas de tormentas eléctricas.

En tanto, el miércoles continuará el tiempo inestable. Se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 21°C, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste que luego rotarán al sur, además de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.