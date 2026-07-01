ABC en el Este
01 de julio de 2026 a la - 06:16

Pronostican lluvias y tormentas para este miércoles en Ciudad del Este

Meteorología prevé más lluvias para el este del país.
Meteorología prevé más lluvias para el este del país.abc color

La Dirección de Meteorología prevé para este miércoles una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables que luego rotarán al sur con intensidad moderada y lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura oscilará entre una mínima de 17 °C y una máxima de 26 °C.

Por ABC Color

Para el jueves persistirán las condiciones inestables. Se espera un ambiente fresco, cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas descenderán, con una mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C.

El ingreso de una masa de aire más frío se hará sentir el viernes. La jornada se presentará fría a fresca, con cielo entre nublado y parcialmente nublado y vientos del sureste. Para ese día ya no se prevén lluvias, mientras que las temperaturas estarán entre los 8 °C de mínima y los 16 °C de máxima.