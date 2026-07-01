Pronostican lluvias y tormentas para este miércoles en Ciudad del Este

Para el jueves persistirán las condiciones inestables. Se espera un ambiente fresco, cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas descenderán, con una mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C.

El ingreso de una masa de aire más frío se hará sentir el viernes. La jornada se presentará fría a fresca, con cielo entre nublado y parcialmente nublado y vientos del sureste. Para ese día ya no se prevén lluvias, mientras que las temperaturas estarán entre los 8 °C de mínima y los 16 °C de máxima.