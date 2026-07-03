“Paraguay conquistó mi corazón”: la historia del sacerdote brasileño que se volvió viral con un poncho albirrojo

El hermano capuchino Edisson José Cazali, de nacionalidad brasileña, expresó que no imaginó la repercusión que tendría el video que recorrió las redes sociales, tras su demostración de amor por la Albirroja inmediatamente después de concluir una misa en el Convento San Franciscano de Asís, situado en el Km 8 Acaray de Ciudad del Este.

“No esperaba que iba a tener tanta repercusión. Era algo entre nosotros, con la comunidad que vino a participar de la misa. Era un lunes, a la hora del partido, y la iglesia estaba llena. Mucha gente sacrificó ver el encuentro para participar de la celebración”, expresó el Hno. Edisson José Cazali.

Aclaró que el poncho albirrojo lo utilizó recién al concluir la eucaristía, ya que durante la misa no podía quitarse las vestiduras sacerdotales.

“Cuando terminó el partido me puse el poncho en homenaje a la Albirroja y también a la gente que estaba aquí. Después una persona me dijo que se arrepintió de haberse quedado en su casa viendo el partido, porque vio que la iglesia estaba llena. Me puse muy feliz porque mucha gente puso a Dios por sobre todas las cosas”, recordó.

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El origen del poncho albirrojo y el grito que hará fray Cazali

El religioso relató que el poncho que lo volvió viral fue un regalo que recibió a principios de este mes durante la bendición de una vivienda. Según explicó, el propietario lo mandó confeccionar especialmente para obsequiarlo.

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“Ya lo había usado antes del partido contra Estados Unidos. Mañana volveré a ponérmelo y voy a gritar la victoria de Paraguay”, finalizó.

Más de 20 años de vida sacerdotal en Paraguay

Este viernes, Cazali cumple 22 años de sacerdocio. Fue ordenado el 3 de julio de 2004 y llegó a Paraguay en febrero de 2005. Desde entonces, asegura, el país conquistó su corazón.

“Yo suelo bromear diciendo: ‘Che brasilerokue, paraguayo potaite’. Hay un cariño muy grande por Paraguay. Estoy encantado con la gente, con su amabilidad y sus costumbres”, manifestó.

El sacerdote destacó especialmente la profunda religiosidad del pueblo paraguayo en todos los ámbitos.

“Me encanta cómo se vive la fe. Aquí, para inaugurar una casa, un negocio o cualquier proyecto, siempre se pide una bendición. Además, los fieles piden la bendición a los sacerdotes. Eso me impresionó cuando llegué porque en Brasil casi ya no ocurre”, comentó.

San Juan Capuchino Albirrojo con pantallas gigantes

El sacerdote, quien es muy querido en la comunidad esteña, contó que con miras al duelo de este sábado ante Francia, en el convento también se prepara para vivir una verdadera fiesta.

“Vamos a hacer un San Juan Capuchino Albirrojo. Instalaremos dos pantallas en el patio para ver el partido todos juntos y emocionarnos. Antes del partido está marcada la misa donde vamos a rezar por la selección”, anunció.

“Cada uno es un jugador en la vida”

Para el sacerdote, la campaña de la Albirroja dejó una enseñanza en todos los ámbitos de la vida: que el éxito solo se alcanza con esfuerzo, sacrificio y perseverancia, al igual que lo demuestran los jugadores en la cancha.

“Muchas personas quieren triunfar, pero no tienen espíritu de lucha. Esa raza guaraní hay que llevarla a todos los ámbitos. Cada uno de nosotros es un jugador en la vida”, reflexionó.