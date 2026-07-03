Junior Alonso: “Sabemos que no tenemos margen de error”

El zaguero destacó que el grupo llega con la convicción de seguir compitiendo al máximo nivel, más allá del desgaste acumulado, y valoró el camino recorrido por el plantel en esta Copa del Mundo.

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“Nosotros nos preparamos sabiendo que teníamos que venir a competir con nuestras propias armas contra rivales muy fuertes. Hicimos todo lo humanamente posible para estar en este lugar y eso nos deja tranquilos”, expresó Alonso en conferencia de prensa.

El capitán también dejó en claro que, pese a la magnitud del desafío, el equipo no se siente condicionado por el escenario y confía en su capacidad para responder ante una potencia como Francia.

“Sabemos que no tenemos margen de error. Nos dimos cuenta en el primer partido y más todavía contra una selección que tiene jugadores de primer nivel. Necesitamos estar unidos, compactos y agresivos, como fuimos contra Alemania”, sostuvo.

Además, Junior resaltó que la solidez defensiva no depende únicamente de la última línea, sino del compromiso colectivo de todo el equipo.

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“Cuando hablamos de defender no se trata solamente de la línea de cuatro o de cinco; hablamos de todos, desde Julio hasta Orlando. Desde el atacante hasta el arquero. Todos tenemos que estar comprometidos para sostener el orden y competir de igual a igual”, afirmó.

Por último, el central dejó en claro que Paraguay afrontará el partido con la misma mentalidad que lo llevó a eliminar a Alemania: entrega total, disciplina táctica y confianza en el trabajo del grupo.