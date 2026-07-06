ABC en el Este
06 de julio de 2026 a la - 06:50

Pronostican semana con lluvias y marcado descenso de la temperatura

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Meteorología prevé un ambiente fresco a frío en el este del país.

La semana laboral comenzará con un ambiente fresco a frío en Ciudad del Este, acompañado de lluvias dispersas durante la jornada de este lunes, según el pronóstico meteorológico actualizado.

Por ABC Color

Para este lunes, se prevé un cielo mayormente nublado, vientos del sur y precipitaciones dispersas. La temperatura oscilará entre una mínima de 10°C y una máxima de 14°C, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante el ambiente frío y las condiciones inestables.

El martes persistirá el ambiente frío a fresco, aunque las condiciones del tiempo mejorarán. Se espera un cielo parcialmente nublado, con vientos del sureste que luego serán variables. Las temperaturas estarán entre los 5°C de mínima y los 15°C de máxima.

En tanto, para el miércoles, el pronóstico anuncia una jornada con cielo escasamente nublado y vientos variables que posteriormente rotarán al noreste. Las temperaturas se mantendrán bajas durante la mañana, con una mínima de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C, favoreciendo un ambiente más templado en horas de la tarde.

De esta manera, tras un inicio de semana laboral marcado por las lluvias y el frío, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse gradualmente, con cielos más despejados y un leve aumento de la temperatura.

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