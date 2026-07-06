Pronostican semana con lluvias y marcado descenso de la temperatura

Para este lunes, se prevé un cielo mayormente nublado, vientos del sur y precipitaciones dispersas. La temperatura oscilará entre una mínima de 10°C y una máxima de 14°C, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante el ambiente frío y las condiciones inestables.

El martes persistirá el ambiente frío a fresco, aunque las condiciones del tiempo mejorarán. Se espera un cielo parcialmente nublado, con vientos del sureste que luego serán variables. Las temperaturas estarán entre los 5°C de mínima y los 15°C de máxima.

En tanto, para el miércoles, el pronóstico anuncia una jornada con cielo escasamente nublado y vientos variables que posteriormente rotarán al noreste. Las temperaturas se mantendrán bajas durante la mañana, con una mínima de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C, favoreciendo un ambiente más templado en horas de la tarde.

De esta manera, tras un inicio de semana laboral marcado por las lluvias y el frío, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse gradualmente, con cielos más despejados y un leve aumento de la temperatura.

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