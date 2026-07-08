Meteorología anuncia frío intenso este miércoles y ascenso gradual de la temperatura

El informe indica que la jornada se presentará con cielo escasamente nublado, vientos variables que luego rotarán al noreste, además de neblinas durante las primeras horas del día y probabilidad de escarchas en zonas propensas.

Para el jueves 9 de julio se espera un cambio gradual en las condiciones del tiempo. El ambiente será frío al amanecer, pero se tornará cálido por la tarde. La temperatura oscilará entre los 10 °C y los 23 °C, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste, que posteriormente serán variables.

En tanto, para el viernes, Meteorología pronostica un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos del noreste. Las temperaturas estarán entre los 16 °C de mínima y los 22 °C de máxima.