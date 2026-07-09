A días de frustrarse un presunto plan de fuga, detectan tres drones sobrevolando el penal de Minga Guazú

El informe de la Comisaría 8ª de Minga Guazú, refiere que el hecho se registró ayer, a las 19:00 aproximadamente, cuando fueron avistados tres drones sobrevolando a una altura aproximada de 150 metros en el sector sureste del penal, específicamente sobre el Puesto N° 3.

Los aparatos permanecieron en la zona durante aproximadamente dos minutos sin ingresar al perímetro de la penitenciaría. Posteriormente, dos de los drones se dirigieron hacia la dirección al sur y el tercero hacia el sureste.

Tras la alerta, agentes policiales realizaron patrullas preventivas en los alrededores del establecimiento con el objetivo de verificar cualquier movimiento sospechoso, pero sin resultados.

Posible plan de fuga

El nuevo sobrevuelo ocurrió luego de que el Ministerio de Justicia informara el fin de semana pasado sobre la frustración de un presunto intento de fuga en el Centro Penitenciario de Minga Guazú.

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Durante una requisa realizada en esa ocasión en el Módulo 4 se encontraron un cincel utilizado para romper concreto, un croquis de la zona, tres teléfonos celulares -entre ellos un equipo Nokia de modelo antiguo-, un cargador, dos cables USB, una soga de aproximadamente 60 metros y un chip. Estas evidencias hicieron presumir la planificación de una fuga.

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No es la primera vez

En mayo pasado ya se había registrado un episodio similar, situación que llevó al Ministerio de Justicia a reforzar los controles de seguridad en el establecimiento.

En aquella oportunidad, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, advirtió sobre los riesgos que representa el uso de drones en centros penitenciarios, especialmente en aquellos donde permanecen recluidos internos considerados de alta peligrosidad.

Según explicó, estos elementos pueden ser utilizados para obtener imágenes de la infraestructura y de los movimientos internos, monitorear rutinas de seguridad, entregar celulares, introducir sustancias prohibidas e incluso transportar armas u otros objetos ilícitos.