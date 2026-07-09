ABC en el Este
09 de julio de 2026 a la - 06:26

El frío matinal dará paso a tardes cálidas, con lluvias desde mañana

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Meteorología anuncia una tarde cálida en el Este del país.

La jornada de este jueves se presenta con un ambiente frío durante las primeras horas del día, pero las temperaturas irán en aumento hacia la tarde, cuando se espera un clima cálido, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología. El cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos soplarán del noreste.

Por ABC Color

La temperatura mínima prevista es de 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 24 °C, ofreciendo condiciones agradables durante la tarde.

Para mañana, viernes, el pronóstico anuncia un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado. Los vientos serán del noreste al inicio de la jornada y luego cambiarán a variables. Además, se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C de mínima y 22 °C de máxima.

Las condiciones inestables continuarán el sábado, con un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables y probabilidad de lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales. La mínima será de 16 °C y la máxima de 22 °C.