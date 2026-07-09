El frío matinal dará paso a tardes cálidas, con lluvias desde mañana

La temperatura mínima prevista es de 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 24 °C, ofreciendo condiciones agradables durante la tarde.

Para mañana, viernes, el pronóstico anuncia un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado. Los vientos serán del noreste al inicio de la jornada y luego cambiarán a variables. Además, se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C de mínima y 22 °C de máxima.

Las condiciones inestables continuarán el sábado, con un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables y probabilidad de lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales. La mínima será de 16 °C y la máxima de 22 °C.