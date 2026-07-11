¿Cómo estará el tiempo en Ciudad del Este durante el fin de semana?

Para este sábado, el pronóstico indica un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste que posteriormente rotarán al sur.

Además, se esperan lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura oscilará entre una mínima de 18 °C y una máxima de 23 °C.

El domingo 12 de julio se presentará un ambiente más fresco, con cielo entre nublado y parcialmente nublado y vientos predominantes del sur. Como consecuencia del ingreso de una masa de aire más frío, las temperaturas descenderán hasta una mínima de 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 19 °C.

Para el lunes, las condiciones tenderán a mejorar con un cielo parcialmente nublado. Se espera un ambiente frío a fresco, con vientos del sureste que luego serán variables. La jornada estará marcada por un nuevo descenso térmico, con una mínima de 8 °C y una máxima de 18 °C.

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