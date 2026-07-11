ABC en el Este
11 de julio de 2026 a la - 07:26

¿Cómo estará el tiempo en Ciudad del Este durante el fin de semana?

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Meteorología anuncia más lluvias en el Este del país.

La Dirección de Meteorología prevé un cambio en las condiciones del tiempo para este fin de semana en la capital del Alto Paraná, con lluvias dispersas, ocasionales tormentas eléctricas y un marcado descenso de la temperatura desde el domingo.

Por ABC Color

Para este sábado, el pronóstico indica un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste que posteriormente rotarán al sur.

Además, se esperan lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura oscilará entre una mínima de 18 °C y una máxima de 23 °C.

El domingo 12 de julio se presentará un ambiente más fresco, con cielo entre nublado y parcialmente nublado y vientos predominantes del sur. Como consecuencia del ingreso de una masa de aire más frío, las temperaturas descenderán hasta una mínima de 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 19 °C.

Para el lunes, las condiciones tenderán a mejorar con un cielo parcialmente nublado. Se espera un ambiente frío a fresco, con vientos del sureste que luego serán variables. La jornada estará marcada por un nuevo descenso térmico, con una mínima de 8 °C y una máxima de 18 °C.

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