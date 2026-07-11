ABC en el Este
11 de julio de 2026 a la - 12:55

Recuperan en Ciudad del Este dos camionetas denunciadas como robadas en Brasil

Uniformados del DNIT y la Armada observan un vehículo con capó abierto, mientras un joven con camiseta negra se muestra serio.
Weverton Henrique Nunes da Silva, detenido al intentar ingresar al país con camioneta robada.Gentileza

Dos camionetas denunciadas como robadas en territorio brasileño fueron recuperadas en distintos procedimientos realizados entre la tarde del viernes y la madrugada de este sábado en Ciudad del Este. En uno de los operativos fue detenido un brasileño, mientras que en el otro el conductor abandonó el vehículo y logró escapar en medio de una persecución.

Por ABC Color

El primer procedimiento fue realizado ayer, a las 15:10 aproximadamente, en la zona primaria del Puente de la Amistad, por parte de funcionarios de la DNIT, con apoyo de militares.

Durante la inspección de una camioneta, de color blanco y con chapa brasileña, los intervinientes notaron una actitud sospechosa por parte del conductor, quien habría mostrado signos de mucho nerviosismo.

Al momento de la verificación del rodado, al abrir la puerta del conductor cayó al suelo un arma de aire comprimido calibre 4,5. Ante esta situación, los agentes procedieron a la aprehensión del ocupante, identificado como Weverton Henrique Nunes da Silva.

Poco después llegó al lugar Luan Henrique dos Santos Gómez Cardoso, quien manifestó ser hijo del propietario del vehículo y confirmó que la camioneta había sido denunciada como robada en Brasil.

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Conductor huyó tras abandonar una Toyota Hilux

El segundo operativo se registró durante la madrugada de este sábado, cuando agentes policiales detectaron una Toyota Hilux, de color plata y con chapa brasileña, que ingresaba al país a alta velocidad por la Ruta PY02.

Toyota Hilux plateada con puerta abierta y faros encendidos, en un entorno oscuro y descuidado, sin personas visibles.
La camioneta Toyota Hilux, robada en Brasil, fue abandonada en Ciudad del Este tras una persecución.

Tras emitirse la alerta a las unidades policiales de la zona, se inició una persecución que continuó por la avenida Bernardino Caballero. El conductor prosiguió la fuga hasta llegar al atracadero del barrio Remansito, donde decidió abandonar la camioneta con el motor en marcha.

El sospechoso escapó a pie entre las viviendas ubicadas a orillas del Paraná y no pudo ser capturado por los agentes.