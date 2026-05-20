Camionetas Hilux y Fortuner se convierten en principal objetivo de robacoches en la frontera

Uno de los hechos ocurrió en Juan E. O’Leary, donde una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento asalto domiciliario en un establecimiento agrícola. Delincuentes armados irrumpieron en la vivienda exigiendo dinero en efectivo y posteriormente se apoderaron de una camioneta Toyota Hilux blanca, chapa BKG 609, propiedad de Niséforo Martínez, de 78 años.

La víctima relató que los asaltantes exigían una importante suma de dinero, aunque solo tenía en su poder 4 millones de guaraníes. Posteriormente, los delincuentes robaron su camioneta Toyota Hilux que estaba estacionada en el establecimiento.

Horas más tarde, mediante un operativo de rastrillaje policial, la camioneta fue encontrada abandonada en medio de una plantación de soja, a unos 8 kilómetros de la Ruta PY02, en Minga Guazú.

Otro procedimiento fue realizado en Ciudad del Este, donde agentes del Departamento de Investigaciones Regional Alto Paraná detuvieron a César Gabriel Ayala Espíndola, de 44 años, y Rodrigo Sebastián López López, de 23 años. Del poder de los sospechados recuperaron otra Toyota Hilux denunciada como hurtada en Santa Rita, por Adilson Aloisio Finkler.

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Durante el operativo, realizado en los barrios San Miguel y San Rafael, también fue incautado un automóvil Kia Soluto presuntamente utilizado para cometer el hecho, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros, celulares, prendas tácticas y otras evidencias vinculadas a la investigación.

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También en el lado brasileño

La preocupación también se extiende hacia lado brasileño de la frontera. La Policía Rodoviaria Federal (PRF) recuperó tres camionetas Toyota Hilux robadas durante distintos operativos realizados el domingo en el estado de Paraná.

Uno de los vehículos fue hallado abandonado en Vera Cruz do Oeste tras haber sido hurtado en Cascavel. Otro fue interceptado en Foz de Iguazú, donde un hombre de 33 años fue detenido cuando intentaba trasladar la camioneta hacia Paraguay. Asimismo, un joven de 18 años fue capturado en Céu Azul transportando otra Hilux robada en Toledo.

Estos hechos incluso obligaron a varios establecimientos públicos de Foz de Yguazú a instalar cepos en camionetas Toyota Hilux y Fortuner, ante la ola de hurtos.

Robacoches innovan sus métodos

Si bien aún hay bandas que continúan con el hurto de vehículos “vía Chile”, otras perfeccionaron sus métodos y ahora apuntan a vehículos de alta gama. Estos rodados, que cuentan con sistemas de arranque mediante llave presencial, son vulnerados por los denominados robacoches, quienes utilizan dispositivos descodificadores para lograr arrancar.