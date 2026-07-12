Meteorología anuncia un domingo con ambiente frío a fresco y sin lluvias en Ciudad del Este

Para este domingo, se prevé un ambiente frío a fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos predominantes del sur. La temperatura oscilará entre una mínima de 12°C y una máxima de 19°C.

El lunes se presentará con un ambiente frío a fresco. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, vientos del sureste que luego serán variables, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 18°C.

En tanto, para el martes, la jornada comenzará con un ambiente frío durante las primeras horas, pero se espera un ascenso de la temperatura por la tarde, cuando el clima se tornará cálido.

El cielo permanecerá escasamente nublado, con vientos variables que luego rotarán al noreste. Las temperaturas estarán entre los 8°C de mínima y los 21°C de máxima.

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