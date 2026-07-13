¿Qué tanto frío hará en el este del país?

Durante las primeras horas de la jornada de hoy, predomina un ambiente frío, con neblinas. La temperatura mínima es de 7 °C. Durante la tarde, las temperaturas máximas previstas estarán entre 17 y 18 °C. El cielo se presentará parcialmente nublado y los vientos soplarán del sector sureste, luego variables.

Para mañana, martes 14, se mantendrá el ambiente frío durante las primeras horas, con temperaturas mínimas entre 7 y 8 °C.

Pronóstico extendido: ¿cuánto durará el frío extremo?

Las temperaturas máximas previstas estarán entre 20 y 21 °C. El cielo se presentará entre escasamente y parcialmente nublado, mientras que los vientos serán variables durante las primeras horas y posteriormente rotarán al sector noreste con intensidad moderada.

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Para el miércoles 15, las temperaturas mínimas previstas estarán entre 9 y 10 °C. Se espera un ambiente frío durante las primeras horas y luego cálido por la tarde.

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Las temperaturas máximas previstas estarán entre 20 y 23 °C. Los vientos soplarán del sector noreste con intensidad moderada y el cielo se presentará escasamente nublado.