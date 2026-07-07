Pronóstico extendido: ¿cuánto durará el frío extremo?

La ola de frío que afecta a Paraguay sigue dejando registros de temperaturas mínimas muy bajas. Este martes, en Asunción, el meteorólogo Juan Gamarra informó que la temperatura descendió hasta los 3,2 °C, un valor inferior al registrado el pasado 24 de junio, cuando la mínima había sido de 3,4 °C.

De confirmarse oficialmente este registro, que será validado con los reportes meteorológicos previstos para las 9:00, se convertiría en la temperatura más baja registrada en la capital en lo que va del año.

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El frío intenso seguirá hasta este miércoles

Según explicó Gamarra, durante este martes se registró un amanecer muy frío, especialmente sobre el centro, sur y este de la Región Oriental, además de algunos sectores del oeste del país.

Las bajas temperaturas estuvieron acompañadas por la formación de neblinas y, de manera puntual, por escarchas en algunas localidades, condiciones típicas de las primeras horas de la mañana durante este tipo de eventos de aire frío.

El meteorólogo adelantó que para este miércoles se espera un panorama muy similar, con otro amanecer frío en gran parte del centro y sur del territorio nacional, mientras que durante la tarde el ambiente se tornará fresco a cálido.

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Neblinas reducen la visibilidad

El intenso frío estuvo acompañado por densos bancos de neblina que afectaron la visibilidad en distintos puntos del territorio nacional desde las primeras horas de la mañana.

Las condiciones más críticas se registraron en el entorno del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, donde la visibilidad llegó a ser mínima durante el amanecer. Una situación similar se observó en la Costanera de Asunción, donde la espesa neblina cubrió gran parte del paisaje y dificulta la circulación vehicular a estas horas.

¿Cuándo comenzará a subir la temperatura?

Por otra parte, el pronosticador adelantó que antes del fin de semana las temperaturas se tornarán más agradables. El cambio comenzará a sentirse desde el jueves, cuando los vientos roten al sector norte, favoreciendo el ingreso de una masa de aire más cálida.

Este cambio permitirá un aumento gradual de las temperaturas en gran parte del país: en el norte los valores máximos incluso podrían superar ligeramente los 20 °C y hacia el Chaco incluso rondarían los 30 °C durante el mediodía.

El finde volverían las lluvias y el frío

Aunque el ambiente será más agradable entre el jueves y el viernes, el pronóstico extendido indica un nuevo cambio para el sábado.

De acuerdo con Gamarra, aumentará la probabilidad de lluvias sobre gran parte de la Región Oriental, situación que provocaría un nuevo descenso de las temperaturas.

Como consecuencia, el domingo y el inicio de la próxima semana volvería a predominar un ambiente fresco, impulsado por las precipitaciones previstas.