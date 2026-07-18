Fin de semana gris en el Este del país, pero sin lluvia

La jornada de hoy, sábado, se presenta calurosa, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 31 °C. Además, se espera un aumento de la nubosidad a lo largo del día, con vientos predominantes del sector norte, de intensidad moderada a fuerte.

Clima en Paraguay: Pronóstico del fin de semana con alerta

Para mañana, domingo, continuará predominando un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 31 °C.

En cuanto a las lluvias, para hoy la probabilidad se mantiene baja. A partir de la madrugada del domingo y durante la jornada del lunes, se prevén lluvias dispersas, que podrían estar acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

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