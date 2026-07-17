Clima en Paraguay: ¿Qué tan alto subirán las temperaturas este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos moderados a fuertes del norte.

Desde el miércoles persiste una alerta meteorológica que advierte de fuertes vientos del norte y noreste – con ráfagas de entre 60 y 90 kilómetros por hora – en todo el territorio paraguayo.

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Se espera un aumento de la nubosidad en gran parte del país y ocasionales lluvias dispersas en el sur desde mañana, sábado.

Fin de semana caluroso

Las temperaturas se mantienen altas en todo el país, con máximas que hoy llegarían a 35 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco. Las mínimas hoy estarían entre 20 y 27 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 26 °C 35 °C San Pedro 26 °C 35 °C Caacupé 23 °C 33 °C Villarrica 23 °C 32 °C Coronel Oviedo 24 °C 33 °C Caazapá 24 °C 33 °C Encarnación 22 °C 32 °C San Juan Bautista 24 °C 33 °C Paraguarí 24 °C 33 °C Ciudad del Este 21 °C 29 °C Asunción 24 °C 35 °C Pilar 25 °C 34 °C Pedro Juan Caballero 23 °C 31 °C Salto del Guairá 20 °C 30 ºC Pozo Colorado 27 °C 36 °C Fuerte Olimpo 26 °C 36 °C Mariscal Estigarribia 26 °C 36 °C

Los índices se mantendrían similares mañana, pero descenderían levemente el domingo, fecha en que Asunción tendría una máxima de 31 grados y una mínima de 26.