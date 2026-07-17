Clima
17 de julio de 2026 a la - 05:28

Clima en Paraguay: ¿Qué tan alto subirán las temperaturas este fin de semana?

12-08-2024 MARTA ESCURRA Amanecer Rio Paraguay Neblina Costanera de Asuncion Pronostico del tiempo
MARTA ESCURRA

El ‘veranillo’ continúa en Paraguay y se avecina un fin de semana caluroso. Además, persiste una alerta meteorológica por fuertes vientos del norte y noreste.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos moderados a fuertes del norte.

Desde el miércoles persiste una alerta meteorológica que advierte de fuertes vientos del norte y noreste – con ráfagas de entre 60 y 90 kilómetros por hora – en todo el territorio paraguayo.

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Se espera un aumento de la nubosidad en gran parte del país y ocasionales lluvias dispersas en el sur desde mañana, sábado.

Fin de semana caluroso

Las temperaturas se mantienen altas en todo el país, con máximas que hoy llegarían a 35 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco. Las mínimas hoy estarían entre 20 y 27 grados.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

26 °C

35 °C

San Pedro

26 °C

35 °C

Caacupé

23 °C

33 °C

Villarrica

23 °C

32 °C

Coronel Oviedo

24 °C

33 °C

Caazapá

24 °C

33 °C

Encarnación

22 °C

32 °C

San Juan Bautista

24 °C

33 °C

Paraguarí

24 °C

33 °C

Ciudad del Este

21 °C

29 °C

Asunción

24 °C

35 °C

Pilar

25 °C

34 °C

Pedro Juan Caballero

23 °C

31 °C

Salto del Guairá

20 °C

30 ºC

Pozo Colorado

27 °C

36 °C

Fuerte Olimpo

26 °C

36 °C

Mariscal Estigarribia

26 °C

36 °C

Los índices se mantendrían similares mañana, pero descenderían levemente el domingo, fecha en que Asunción tendría una máxima de 31 grados y una mínima de 26.