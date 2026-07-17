Clima en Paraguay: ¿Qué tan alto subirán las temperaturas este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos moderados a fuertes del norte.
Desde el miércoles persiste una alerta meteorológica que advierte de fuertes vientos del norte y noreste – con ráfagas de entre 60 y 90 kilómetros por hora – en todo el territorio paraguayo.
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Se espera un aumento de la nubosidad en gran parte del país y ocasionales lluvias dispersas en el sur desde mañana, sábado.
Fin de semana caluroso
Las temperaturas se mantienen altas en todo el país, con máximas que hoy llegarían a 35 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco. Las mínimas hoy estarían entre 20 y 27 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
26 °C
35 °C
San Pedro
26 °C
35 °C
Caacupé
23 °C
33 °C
Villarrica
23 °C
32 °C
Coronel Oviedo
24 °C
33 °C
Caazapá
24 °C
33 °C
Encarnación
22 °C
32 °C
San Juan Bautista
24 °C
33 °C
Paraguarí
24 °C
33 °C
Ciudad del Este
21 °C
29 °C
Asunción
24 °C
35 °C
Pilar
25 °C
34 °C
Pedro Juan Caballero
23 °C
31 °C
Salto del Guairá
20 °C
30 ºC
Pozo Colorado
27 °C
36 °C
Fuerte Olimpo
26 °C
36 °C
Mariscal Estigarribia
26 °C
36 °C
Los índices se mantendrían similares mañana, pero descenderían levemente el domingo, fecha en que Asunción tendría una máxima de 31 grados y una mínima de 26.